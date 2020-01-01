«Брянские бани» напортачили с госзакупками

Нарушение яаконодательства о госзакупках выявила прокуратура Володарского района Брянска в МУП «Брянские бани».

Прдприятие, нарушив закон, не разместило отчет о заключении контракта с единственным поставщиком после очередного заказа.

Руководство МУП получило представление устранить выявленное нарушение. А сотруднику, который отвечал за непосредственное размещение отчета, придется заплатить штраф. Надзорное ведомство завело на него административное дело.

Ранее мы сообщали, что в Фокинском районе прокуратура завела административное дело на руководителя предприятия, который, приняв на работу бывшего чиновника, в положенный срок не сообщил об этом его прежнему работодателю. За это ему пришлось заплатить штраф 20 тыс. рублей.