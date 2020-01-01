Сбежавшие из интерната в Жуковке девочки нашлись в Брянске

Найдены две школьницы, которые накануне убежали из школы-интерната имени Героя России Титова в Жуковке. Пока девочек искали, они успели добраться до Брянска.

Что их заставило податься в бега, пока не сообщается.

Утром мы сообщили, что две воспитанницы школы-интерната в Жуковке самовольно покинули учебное заведение, и вечером понедельника их поиски продолжались. Как только стало известно, что девочки убежали, в интернат выехала комиссия прокуратуры. В ее задачи входит не только разобраться, почему они сбежали, но и выяснить, кто виноват, что побег стал возможным.