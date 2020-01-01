В Брянске бывший директор школы умер, выйдя из больницы
Бывший директор брянской школы № 1 Владимир Фетисов умер во вторник на улице рядом с городской больницей № 2. По имеющейся информации, мужчина, которому было 71 год, перед смертью побывал в больнице.
Бывшие коллеги Владимира Ивановича утверждают, что у него было больное сердце. Видимо, это и стало причиной смерти. Он руководил школой до 2010 года, в течение 10 лет, и вел в ней русский язык и литературу. По словам педагогов, выйдя на пенсию, он поддерживал связь с родной школой, приходил на мероприятия.
Фотография тела Владимира Ивановича, упавшего на улице недалеко от больницы, была опубликована во вторник в паблике «Тревожный Брянск» во ВКонтакте. Автор публикации предположил, что его сбила машина. Позже появились комментарии, что его не сбили. Высказывалось предположение, что причиной смерти стал инсульт.
Ранее мы сообщили, что в воскресенье в Сухиничском районе соседней Калужской области попала в смертельное ДТП семья действующего директора брянской гимназии № 1 Александра Кравченко. Они возвращались с турнира по танцам. Сын и дочь Кравченко Вася и Варя посещали танцевальную студию «Капельки». Похороны детей должны состояться сегодня, в среду, 29 января, на Ковшовском кладбище Брянска. Александр Кравченко и его супруга находится в больнице. В отношении матери погибших детей в Калужской области возбудили уголовное дело, ей грозит до семи лет тюрьмы.
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