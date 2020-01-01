Появление депутата Бориса Пайкина в Навле «вызвало короткое замыкание»
Брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина не пустили в комплексный центр социального обслуживания населения Навлинского района сославшись на внезапное «короткое замыкание».
Депутат Госдумы Борис Пайкин заранее договорился о посещении комплексного центра социального обслуживания населения Навлинского района и прибыл туда 28 января, но попасть в учреждение не смог. Вместе с ним на улице остались и пришедшие туда за социальной помощью жители Навли. Руководство центра сообщило, будто учреждение эвакуировали из-за «заискрившейся проводки». Якобы на место были вызваны специалисты, которым понадобилось два часа на устранение аварии. Однако, по данным областного отделения ЛДПР, сообщение об инциденте не поступало в МЧС, а сотрудники учреждения не были эвакуированы.
В штабе Бориса Пайкина прокомментировали инцидент: «В ходе региональной недели Борис Романович традиционно посещает образовательные, медицинские и социальные объекты своего округа и из первых уст узнает, какая поддержка нужна учреждениям, какие проблемы волнуют жителей и, главное, чем он лично может помочь. В районах области привыкли, что после визита Пайкина сюда приезжают бригады строителей и машины с необходимым оборудованием. За счет благотворительного фонда депутата в школах, больницах и детских садах вставляют новые окна, латают крыши, ремонтируют фундаменты и фасады, оснащаются компьютерные классы и столовые, монтируются детские городки и спортивные площадки. И эта помощь никак не связана с выборами, достойную подражания активность депутат проявляет вне зависимости от политической конъюнктуры. Вот в этой помощи руководство навлинского социального центра и решило отказать свои подопечным».
После инцидента Борис Пайкин посетил центральную районную больницу, где ознакомившись с оснащением медучреждения и узнав о его нуждах, принял решение взять на себя ремонт и отделку пребывающего в неприглядном состоянии отделения «скорой помощи». Ранее сюда была поставлена одна из шести машин «неотложки», закупленных депутатом для районных больниц Брянщины.
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