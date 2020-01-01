В Навле инспекторы ГИБДД задержали пьяного угонщика

Подозреваемого в угоне и пьяной езде на чужой машине задержали сотрудники ГИБДД в Навле.

В полицию обратилась семья местных жителей с заявлением о пропаже своего автоиобиля ВАЗ.

Полицейские ввели план «Перехват». А вскоре лейтенанты полиции Сергей Колесников и Александр Скворцов увидели машину, которая значилась в ориентировке, на федеральной трассе М-3 «Украина». Поскольку требования остановиться водитель проигнорировал, полицейские начали погоню. Водитель, поняв, что ему не отоваться, бросил уганный автомобиль на окраине деревни Дубровка и пытался отсидеться в заброшенном доме. Там полицеские его и нашли и задержали.

По версии следствия, мужчина угнал машину и пытался скрыться от полиции, будучи под хмельком.