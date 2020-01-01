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Брянец заснял на видео собачью драку (ВИДЕО)

Опубликовано Сегодня, 19:30

Вмдеоролик, на котором собачья стая напала на одну собаку и терзала ее, заснял у своего дома и выложил в интернет житель Брянска.

В кадре видно, как стая вдесятером набрасывается на одно животное, грызет его и треплет. Еще одна собака наблюдает со сварой, сидя в сторонке, а затем вскакивает и начинает прыгать и бегать вокруг.

Пользователи соцсети попеняли автору ролика, что вместо того, чтобы помочь собаке, ограничился видеосъемкой. Хотя мог бы разгонать стаю, погрозив палкой.

Ранее мы рассказали, что блогерша из Брянска, известная пользователям соцсетей как Мария К и Неадекватная Маруся, записала очередной ролик, где танцует, стоя в окне мчащегося по вечернему городу автомобиля.

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