На Дятьковской трассе в аварии погиб мужчина
Пьяное ДТП с погибшим случилось вечером среды на трассе Брянск — Дятьково.
Водитель Форда, не рассчитав дистанцию, въехал в зад фуре. Сам он отделался переломами и ушибами. А его пассажиру, мужчине 30 лет, повезло меньше. От полученных травм он умер на месте аварии.
По предварительной информации, водитель Форда был пьяный.
В среду в Брянске похорониили сына и дочь директора брянской гимназии № 1 Александра Кравченко. Вася и Варя вместе с родителями вечером воскресенья возвращались в Брянск с танцевального турнира в Калуге. На трассе М-3 в Сухиничском районе Калужской области их мама, не справившись с управлением, выехала на встречку и столкнулась в Фордом, которым управлял житель Брянска. Ниссан супругов Кравченко получил глобальные повреждения, один ребенок умер на месте, а второй в больнице, родителей госпитализировали с тяжелыми травмами. В отношении матери погибших детей возбудили уголовное дело. Ей грозит до семи лет тюрьмы.
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