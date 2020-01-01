На улице Костычева на проезжую часть упал столб
В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликованы фотографии инцидента на улице Костычева, где на проезжую часть упал столб.
На снимках виден автомобиль марки Лексус, стоящий поперек проезжей части, с заметными повреждениями.
Официальная причина инцидента пока неизвестна. Большинство комментаторов предполагают, что Лексум врезался в столб.
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