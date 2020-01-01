На улице Костычева на проезжую часть упал столб

В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликованы фотографии инцидента на улице Костычева, где на проезжую часть упал столб.

На снимках виден автомобиль марки Лексус, стоящий поперек проезжей части, с заметными повреждениями.

Официальная причина инцидента пока неизвестна. Большинство комментаторов предполагают, что Лексум врезался в столб.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в Брянске приняло массовый характер падение деревьев. Ими были повреждены надгробия и могильные ограды кладбища на Почтовой улице и две машины, в том числе недешевая Хонда на Красной. А на Ромашина упавшее дерево погнуло газовую трубу.