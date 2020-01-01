В Дятькове УФСБ расследовала дело о кредитном мошенничестве

Предпринимательнице из Дятьковского района придется представть перед судом по делу о кредитном мошенничестве.

По версии обвинения, женщина подала в банк заявку на кредит в сумме 5 млн рублей и приложила к ней документы, в которых ее финансовое положение выглядело намного лучше, чем это было на деле. Кредит она получила, но в положенный срок не вернула. И, как установило следствие, изначально не планировала отдвать деньги.

Примечательно, что дело о банальном кредитном мошенничестве, хотя и на ощутимую сумму, по данным региональной прокуратуры, расследовало УФСБ по Брянской области.