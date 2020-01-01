Водителя брянской маршрутки оштрафовали на основании видеоролика

Пять тысяч рублей штрафа за обгон на нерегулируемом перекрестке, который был совершен в конце декабря в районе дома №1 по улице Ермлютина в Брянске, придется заплатить водителю маршрутки.

Основанием для штрафа ГИБДД послужила запись видеорегистратора, которую вскоре после инцидента выложил в интернет один из очевидцев.

Ранее мы сообщили, что накануне пользователи социальных сетей сдали инспекторам ГИДББ охранника камеры фиксации нарушений ГИБДД, припарковавшего машину на тротуаре по улице Суворова. Прибывшие на место инспекторы оштрафовали водителя неправильно припаркованного автомобиля на 1 тыс. рублей.