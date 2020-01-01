У брянца пытались выманить деньги под видом предложения работы

На классический способ обмана людей телефонными мошенниками чуть не попался житель Брянска.

Мужчина откликнулся на вакансию личного водителя и договорился с потенциальным работодателем о встрече на улице Крохмалева.

Уже когда соискатель был в пути, мнимый работодатель позвонил ему и попросил купить выпивку и закуску под предлогом того, что они понадобятся тому при важной встрече, а сам он не успевает, ну а деньги, конечно, отдаст. Кандидат выполнил просьбу.

Затем последовал новый звонок с просьбой пополнить баланс мобильного «работодателя» на 2 тысячи рублей. Уж тут-то брянец заподозрил неладное и просьбу выполнять отказался. «Работодатель» на связь больше не выходил.

Ранее мы сообщили, что только за одну неделю в январе в полицию обратились брянцы, которых телефонные и интернет-мошенники обманули в общей сложности на почти 2 млн рублей.