Жительница Брянска предстанет перед судом за покупки по чужой карте

Пять тысяч рублей успела потратить жительница Брянска 59 лет, в прошлом не имевшая проблем с законом, несколько раз расплатившись чужой картой, которую нашла в магазине, до того, как хозяйка, получив несколько смс о списании средств заблокировала потерянную карточку.

Когда подозреваемую нашли полицейские, она призналась в содеянном и полностью возместила держательнице карты ущерб.

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, как житель Брянска чуть не стал жертвой телефонных мошенников. Назначив ему собеседование на вакансию водителя, те сперва попросили его купить алкоголь и закуску, а затем пытались склонить перечислить 2 тысячи рублей на телефон. Но мужчина заподозрил неладное и вышел из игры.