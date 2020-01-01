Жительница Брянска предстанет перед судом за покупки по чужой карте
Пять тысяч рублей успела потратить жительница Брянска 59 лет, в прошлом не имевшая проблем с законом, несколько раз расплатившись чужой картой, которую нашла в магазине, до того, как хозяйка, получив несколько смс о списании средств заблокировала потерянную карточку.
Когда подозреваемую нашли полицейские, она призналась в содеянном и полностью возместила держательнице карты ущерб.
Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы рассказали, как житель Брянска чуть не стал жертвой телефонных мошенников. Назначив ему собеседование на вакансию водителя, те сперва попросили его купить алкоголь и закуску, а затем пытались склонить перечислить 2 тысячи рублей на телефон. Но мужчина заподозрил неладное и вышел из игры.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 2019 году Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.