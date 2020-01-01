В Навле женщина пырнула в живот собутыльника

В Навлинском районе полиция задержала ранее судимую местную жительницу 46 лет по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, во время пьянки в доме знакомого хозяин дома 57 лет вспылил, когда у них закончились сигареты, оскорбил и больно схватил за руку подозреваемую. А та в ответ ударила его ножом в живот.

Потерпевшего увезли в больницу с тяжелой раной. А подозреваемая до суда будет находиться под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Брянске женщина 59 лет предстанет перед судом за кражу денег с чужой карты. Обвиняемая нашла чужую карточку в магазине и успела потратить с нее пять тысяч рублей, рассчитываясь за покупки, пока хозяйка не поставила блокировку.