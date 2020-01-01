Под Брянском случилось лобовое столкновение с пострадавшими

На трассе М-3 «Украина» в окрестностях Брянска в районе деревни Журиничи днем пятницы столкнулись лоб в лоб две иномарки. Из-за аварии на федеральной трассе возник огромный затор.

По данным регионального управления МЧС, в аварии пострадали три человека. Позже стало известно, что, по данным ГИБДД, есть и один погибший.

Другие подробности и причина аварии пока неизвестны.

В воскресенье на трассе М-3 случилась авария, в которой погибли двое детей директора брянской гимназии №1 Александра Кравченко. Они возвращались из Калуги с танцевального турнира. Сам Кравченко и находившаяся за рулем автомобиля его супруга доставлены в больницу, в отношении супруги возбуждено уголовное дело.