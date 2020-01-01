В Злынковском районе чиновница фиктивно зарегистрировала 17 человек
Глава сельского поселения в Злынковском районе Брянщины оформила фиктивную регистрацию по месту жительства 16 гражданам Белоруссии и одному россиянину.
Для этого чиновница заключила с ними договора социального найма на непригодные для проживания дома.
Семь человек, воспользовавшиеся ее услугами, на основании фиктивной регистрации также оформили себя пенсию на территории региона.
Суд признал чиновницу виновной и приговорил к двум годам условно и в течение двух лет запретил занимать должности на государственной и муниципальной службе.
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