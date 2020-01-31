У диагностического центра в Брянске столкнулись две иномарки

Очевидец ДТП на улице Бежицкой в Брянске в районе диагностического центра разместил в группе «ЧП и ДТП Брянск» в социальной сети ВКонтакте ее фотографию.

Столкнулись и получили повреждения две легковых иномарки — Ниссан и Рено.

Официальной информации о пострадавших и причинах аварии пока нет.

Ранее мы сообщили, что в пятницу в районе деревни Журиничи под Брянском на трассе М-3 столкнулись лоб в лоб две иномарки. Один участник аварии пострадали, один погиб.