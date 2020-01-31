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В Бежице автомобиль обстреляли из пневматики

Опубликовано Вчера, 10:57

В Бежицком районе Брянска водитель выстрелил из пневматического пистолета в не пропустивший его автомобиль.

Об инциденте рассказала в социальных сетях жена водителя обстрелянного авто, находившаяся в салоне.

По ее словам, серебристый Форд Фокус сначала пытался подрезать их автомобиль, за рулем которого находился ее муж. Но дорогу ему не дали. Чуть позже Форд поравнялся с их машиной. Водитель выстрелил по их автомобилю из пневматического пистолета и попал в заднюю дверь. Женщина порадовалась, что во время инцидента на заднем сидении не было детей.

Ранее мы сообщили, что на трассе Брянск — Новозыбков столкнулись три легковых автомобиля. Женщина не рассчитала дистацию и толкнула ехавший впереди автомобиль, а тот от удара зацепил машину, следовавшую впереди него. В аварии пострадал ребенок 11 лет, находившийся в одной из машин. У него диагностировали сотрясение мозга.

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