Брянская ГИБДД накажет водителя за ночную пьяную езду по встречке

ГИБДД в Брянске установила личность водителя автомобиля УАЗ Патриот, который в ночь на 3 января проехал по встречной полосе на Московском проспекте. Он следовал по путепроводу к вокзалу Брянск-2 по полосе, предназначенной для движения в направлении мясокомбината.

Инспекторы установили, что на момент инцидента водитель был пьян.

Теперь виновнику грозит лишение права управлять автомобилем на срок до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили, что в Бежицком районе Брянска неизвестный водитель обстрелял из пневматического пистолета автомобиль, не давший ему дорогу.