Жительница Брянска лишилась 71 тысячи рублей при поиске работы

Жительница Володарского района Брянска перевела телефонному мошеннику, назвавшемуся потенциальным работодателем, 71 тысячу рублей.

Женщина 30 лет искала подработку на дому и откликнулась на объевление о такой вакансии. Аферисты, представившиеся работодателями, общались с ней на протяжении двух дней. И в итоге убедили пройти к банкомату и выполнить их инструкции. Вследствие этого она лишилась своих сбережний.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказали, как житель Брянска чуть не пострадал от мошенника, назвавшегося работодателем. Мужчина откликнулся на предложение работы для личного водителя. Псевдоработодатель, назначив встречу, сперва попросил его купить спиртное и закуску, пообещав возместить траты. А затем попросил перевести две тысячи рублей на его телефон. После этого мужчина заподозрил неладное и выполнять просьбу отказался, а мошенник прекратил общение.