Жительница Брянска лишилась 71 тысячи рублей при поиске работы
Жительница Володарского района Брянска перевела телефонному мошеннику, назвавшемуся потенциальным работодателем, 71 тысячу рублей.
Женщина 30 лет искала подработку на дому и откликнулась на объевление о такой вакансии. Аферисты, представившиеся работодателями, общались с ней на протяжении двух дней. И в итоге убедили пройти к банкомату и выполнить их инструкции. Вследствие этого она лишилась своих сбережний.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказали, как житель Брянска чуть не пострадал от мошенника, назвавшегося работодателем. Мужчина откликнулся на предложение работы для личного водителя. Псевдоработодатель, назначив встречу, сперва попросил его купить спиртное и закуску, пообещав возместить траты. А затем попросил перевести две тысячи рублей на его телефон. После этого мужчина заподозрил неладное и выполнять просьбу отказался, а мошенник прекратил общение.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 2019 году Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.