Жителей Брянского района осудили за торговлю оружием

Брянский районный суд вынес приговор двум жителям района, которые весной и летом прошлого года продали за 34 тысячи рублей винтовку Мосина, патроны к ней и тротил. Сделки состоялись в лесу в окрестностях поселка Малое Полпина.

Участников криминальных сделок задержали оперативники регионального УФСБ. В суде оба дали признательные показания.

Один из фигурантов дела 38 лет был приговорен к двум годам колонии и штрафу 50 тысяч рублей. Его соучастник отделался тремя годами условно и штрафом 40 тысяч рублей.