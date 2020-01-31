Брянца будут судить за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи

Полиция передала в мировой суд дело брянца, обвиняемого в том, что осенью он, будучи пьяным, угрожал ножом бригаде скорой помощи.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов к пенсионерке. Однако находившийся дома ее сын, который был нетрезв, начал бросаться на фельдшера с ножом и грозил убить. Медикам пришлось вызвать полицию.

Ранее мы сообщили, что Брянский районный суд вынес приговор двум жителям Брянщины, признанным виновными в торговле оружием и взрывчаткой. За продажу винтовки Мосина, патронов и тротила один фигурант дела получил реальный срок, второй отделался условным. Обоим также придется заплатить штрафы.