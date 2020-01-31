В Брянске оштрафовали за проезд на красный водителя Матиза

Брянская ГИБДД пресекла очередное нарушение, зафиксированное видеорегистратором. На сей раз отвечать пришлось водителю Дэу Матиза, 22 января проехавшего на красный свет перекресток в районе дома № 26а по проспекту Ленина.

Нарушителю придется заплатить 1 тысячу рублей штрафа.

Ранее мы сообщили, что ГИБДД установила личность водителя, который в ночь на 3 января ехал по встречной полосе на Московском проспекте и путепроводу к вокзалу Брянск-2. Установлено также, что в момент нарушения водитель был пьян. Теперь ему грозят штраф и лишение прав на срок до двух лет. Нарушение также было снято на видео, а ролик выложен в интернет.