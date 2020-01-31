В Унече студента оштрафовали за дачу взятки директору вуза
Областной суд оставил в силе приговор студенту из Унечи, признанному виновным в даче взятки директору вуза, где он учился.
38 тысяч рублей через посредника, как установил суд первой инстанции, осужденный передал директору вуза за выдачу диплома об окончании учебного заведения и положительную оценку.
Посредник и взяткодатель были задержаны полицией.
Суд первой инстанции приговорил виновника к штрафу 200 тысяч рублей. Попытка осужденного смягчить приговор в облсуде успеха не имела.
Ранее мы сообщили, что в Брянске предстанет перед судом житель города, который, будучи нетрезв, бросался с ножом на фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов к его матери, и угрожал убийством.
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