В Унече студента оштрафовали за дачу взятки директору вуза

Областной суд оставил в силе приговор студенту из Унечи, признанному виновным в даче взятки директору вуза, где он учился.

38 тысяч рублей через посредника, как установил суд первой инстанции, осужденный передал директору вуза за выдачу диплома об окончании учебного заведения и положительную оценку.

Посредник и взяткодатель были задержаны полицией.

Суд первой инстанции приговорил виновника к штрафу 200 тысяч рублей. Попытка осужденного смягчить приговор в облсуде успеха не имела.

Ранее мы сообщили, что в Брянске предстанет перед судом житель города, который, будучи нетрезв, бросался с ножом на фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов к его матери, и угрожал убийством.