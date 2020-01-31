В Брянске вынесли приговор похитителю крипотфермы

Суд в Брянске приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, признанного виновным в похищении криптофермы.

Полтора года назад осужденный вынес из здания одного из цехов в Карачевском районе компьютеры общей стоимостью 15 млн рублей. Как выяснилось, владельцы техники использовали ее для майнинга биткоинов.

После того, как полиция задержала предполагаемого вора, львиная доля украденных им компьютеров была возвращена майнерам.