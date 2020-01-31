В Брянске полиция накрыла два игорных заведения

Деятельность сразу двух игорных заведений в Брянске пресекли на днях полицейские.

Одно из них — покерный клуб, который организовал брянец 39 лет. Мужчина нанимал крупье, несколько раз в неделю проводил турниры и в качестве вознаграждения получал комиссию с выигрыша.

Второе заведение представляло собой салон, в котором полицейские изъяли компьютеры со специализированным программным обеспечением для проведения азартных игр.

Ранее мы сообщали, что в Брянске суд приговорил к четырем годам лишнеия свободы мужчину, который украл в Карачевском районе криптоферму для майнинга биткоина. Общая стоимость похищенного оборудования составила 15 млн рублей.