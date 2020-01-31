Первый канал расскажет о жителе Брянщины, защитившем продавщицу
Ведущий Первого канала Александр Гордон в ближайшем выпуске своей авторской программы расскажет о жителе поселка Путевка Брянской области Николае Макурине, который скоро предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Первое заседание суда по его делу состоится 12 февраля.
Год назад Николай зашел купить сигарет в алкомаркет и стал очевидцем семейной ссоры продавщицы и ее мужа.
Николай вступился за женщину, муж полез в драку, а после удара упал и стукнулся головой об лед, а на следующий день от полученных травм умер. Теперь Макурину грозит до 15 лет колонии.
Ранее мы рассказали, что в выходные брянский ансамбль «Бабкины внуки» исполнил песню в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия-1». За брянцев проголосовали 69 из 100 членов жюри, но ведущий шоу певец Сергей Лазарев сказал, что его выступление коллектива из Брянска не впечатлило. После этого Николай Басков предположил, что чучело Лазарева брянцы сожгут на Масленицу.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 2019 году Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.