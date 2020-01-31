Первый канал расскажет о жителе Брянщины, защитившем продавщицу

Ведущий Первого канала Александр Гордон в ближайшем выпуске своей авторской программы расскажет о жителе поселка Путевка Брянской области Николае Макурине, который скоро предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Первое заседание суда по его делу состоится 12 февраля.

Год назад Николай зашел купить сигарет в алкомаркет и стал очевидцем семейной ссоры продавщицы и ее мужа.

Николай вступился за женщину, муж полез в драку, а после удара упал и стукнулся головой об лед, а на следующий день от полученных травм умер. Теперь Макурину грозит до 15 лет колонии.

Ранее мы рассказали, что в выходные брянский ансамбль «Бабкины внуки» исполнил песню в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия-1». За брянцев проголосовали 69 из 100 членов жюри, но ведущий шоу певец Сергей Лазарев сказал, что его выступление коллектива из Брянска не впечатлило. После этого Николай Басков предположил, что чучело Лазарева брянцы сожгут на Масленицу.