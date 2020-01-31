Житель Новозыбкова предстанет перед судом за попытку аферы с «чернобыльским» жильем

Житель Новозыбкова пытался заработать 650 тысяч рублей на «чернобыльском» жилье. Весной он, по версии следствия, подал в областной департамент семьи, социальной и демографической политики заявление на компенсацмю за якобы принадлежавший ему дом, располагавшийся в селе Новые Бобовичи.

Однако проверка приложенных им к заявлению документов о собственности на дом, показала, что они подделаны и никакой недвижимости в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС у него не было.

В компенсацию мужчине отказали, а материалы передали в правоохранительные органы. Теперь следствие закончено, и дело передано в суд. Обвиняемому инкриминируется мошенничество при получении выплат.