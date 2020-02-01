Брянские пограничиники пресекли контрабанду икон и церковной утвари

Брянские пограничники, остановившие в Новозыбковском районе недалеко от границы с Беларуссией для проверки документов автобус, который следовал из Гомеля в Москву. При осмотре багажного отделения они нашли четыре уникальные иконы 19 века, два оклада от икон и церковную металлическую чашу.

Документов, которые бы подтверждали легальность перевозки, у владельца багажа не оказалось.

Пограничники изъяли антиквариат и отправили на экспертизу. Пассажиру, который пытался ввезти в Россию контрабанду, грозит административная ответственность.