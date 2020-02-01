Брянская автоледи врезалась в забор рядом со зданием ГИБДД

Утром вторника женщина, находившаяся за рулем иномарки, врезалась в ограждение тротуара на улице Советской в Брянске недалеко от здания ГИБДД.

Ограждение погнулось, но устояло. Автомобиль, суда по опубликованному во ВКонтакте снимку, получил повреждения.

Данных о жертвах и пострадавших нет.

Ранее мы сообщили, что ГИБДД в Брянске оштрафовала водителя Матиза за проезд на красный свет. Идентифицировать нарушителя удалось благодаря записи видеорегистратора.