Брянец вывез из супермаркета полную тележку неоплаченного товара

Полную тележку спиртного и продуктов вывез, не оплатив товар, из одного из брянских супермаркетов житель Большого Полпина 32 лет. Основной его улов, кроме выпивки, составили мясные и рыбные деликатесы. Всего он набрал товара на 6 тысяч рублей.

О краже работники магазина узнали, просмотрев записи камер видеонаблюдения. Затем они сообщили о случившемся в полицию.

Полицейские в течение двух дней вышли на подозреваемого. Тот оказался ранее судимым.

Мужчина обещает возместить ущерб, но от уголовной ответственности за кражу это его не спасет.