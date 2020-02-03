Поиск по сайту
Поиск по сайту

Брянец вывез из супермаркета полную тележку неоплаченного товара

Опубликовано Сегодня, 09:00

Полную тележку спиртного и продуктов вывез, не оплатив товар, из одного из брянских супермаркетов житель Большого Полпина 32 лет. Основной его улов, кроме выпивки, составили мясные и рыбные деликатесы. Всего он набрал товара на 6 тысяч рублей.

О краже работники магазина узнали, просмотрев записи камер видеонаблюдения. Затем они сообщили о случившемся в полицию.

Полицейские в течение двух дней вышли на подозреваемого. Тот оказался ранее судимым.

Мужчина обещает возместить ущерб, но от уголовной ответственности за кражу это его не спасет.

Фото
 1120
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске подростки бесплатно поживились в супермаркете виски и энергетиками
  • Брянец украл и съел 100 плиток шоколада
  • Брянец украл из магазина продукты и алкоголь вместе с тележкой
  • 22-летний брянец крал одежду в магазинах Орла
  • 25-летний брянец украл из магазина коньяк и виски
    • Новости регионов
    Пять экологических проектов планируется реализовать на МЖД в 2020 году
    17:01:02 29-01-2020
    Московская железная дорога ежегодно снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду. В 2020 году планируется выполнить работы по устройству шумозащитных экранов в подмосковном г. Ступино и на участке Усовской ветки Белорусского направления МЖД.ойны.
    «Никто не забыт»
    12:30:31 29-01-2020
    Сколько в регионе «Полей Памяти» и как пройдёт «Бессмертный полк»? Памятные акции к 75-летию Победы, работу поисковиков и вопросы сохранения мемориалов обсудили на очередном заседании областного оргкомитета проекта «Никто не забыт».
    Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
    11:28:50 28-01-2020
    Объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по ипотечной программе с государственной поддержкой для семей с детьми, по итогам 2019 года составил 1,39 млрд рублей. Банк запустил программу семейной ипотеки в июле 2019 года. – единое технологическое решение для банков-партнеров.
    Забота о прошлом
    12:27:28 22-01-2020
    Судьбу смоленской крепости и музея Гагарина обсудили в Москве. Реставрацию и музеефикацию Смоленской крепостной стены, а также перспективы создания на базе объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина федерального музейного комплекса губернатор Алексей Островский обсудил в столице со статс-секретарем – заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.
    В школу на автобусе
    12:24:20 22-01-2020
    Школам области передали 10 новых автобусов. Ездить на новом транспорте будут ученики Верхнеднепровской школы № 3, Монастырщинской школы им. А.И. Колдунова, Кардымовской школы им. С.Н. Решетова, Барановской (Сафоновский район), Глинковской, Хиславичской, Капыревщинской (Ярцевский район), Голынковской (Руднянский район), Темкинской школы им. Г.В. Громова, а также Шаталовского детского дома. Автобусы рассчитаны на 11, 17 и 22 места.
    В Каменке сбили человека
    09:39:46 16-01-2020
    16 января в Каменке, недалеко от Смоленска, сбили пешехода, информация появилась в одной из соцсетей.
    Лента новостей
    Сегодня, 11:39
    Возле завода Литий столкнулись две легковых машины
    Сегодня, 11:31
    Дятьковский дворец спорта будут строить два человека
    Сегодня, 11:18
    Блогера Коломейцева задержали на 48 часов (видео)
    Сегодня, 10:52
    Виновник смертельного ДТП обжаловал решение суда о компенсации морального вреда
    Сегодня, 10:33
    Умер первый телеоператор Брянска
    Сегодня, 10:24
    На проспекте Станке Димитрова столкнулись две машины
    Сегодня, 10:11
    На Бежице открывают пивную «наливайку» на месте бывшей аптеки
    Сегодня, 09:41
    На Брянске-Орловском сошел с рельсов вагон
    Сегодня, 09:34
    Брянцы раскупили медицинские маски из-за коронавируса
    Сегодня, 09:00
    Брянец вывез из супермаркета полную тележку неоплаченного товара
    Сегодня, 08:30
    С улиц Брянска убрали 214 ларьков
    Сегодня, 08:00
    В Брянске пройдет фестиваль зимних видов спорта
    Вчера, 20:32
    Алексей Жучков выпустил клип на песню «Мишень» (ВИДЕО)
    Вчера, 19:30
    В Брянске за год демонтировали 189 рекламных конструкций
    Вчера, 18:38
    Заместитель прокурора выявил нарушения в Стародубской колонии
    Вчера, 18:15
    В пятом микрорайоне Брянска открылась пристройка к детскому саду
    Вчера, 17:48
    Брянщина досрочно выплатила 3 млрд рублей госдолга
    Вчера, 17:31
    Валентина Матвиенко высоко оценила развитие Брянщины
    Вчера, 17:16
    Валентине Матвиенко не понравилось обилие рекламы в Брянске
    Вчера, 17:05
    Блогер Коломейцев вместо Израиля оказался в федеральном розыске
    Вчера, 15:33
    В Брянске заработал первый судебный примиритель
    Вчера, 15:20
    В Сельцо школьников заставляли платить за испорченные учебники
    Вчера, 15:13
    В Советском районе появились таблички с призывом не парковаться у контейнерных площадок
    Вчера, 14:31
    Мэр Брянска провел прием горожан
    Вчера, 14:11
    В Лопандинской школе встретили депутата Бориса Пайкина закрытой дверью
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:39
    На арбитражных управляющих стали чаще жаловаться.
    Вчера, 11:41
    Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
    3-02-2020, 12:47
    Максим Аверин призвал брянцев поддерживать чистоту
    3-02-2020, 12:36
    УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
    3-02-2020, 11:50
    Департамент добрых дел «Мираторга» помог в благоустройстве территорий муниципальных районов Орловской области в 2019 году
    Актуальные темы
    Политика Общество О главном
    Валентине Матвиенко не понравилось обилие рекламы в Брянске
    Политика Общество
    В Лопандинской школе встретили депутата Бориса Пайкина закрытой дверью
    Политика О главном
    Брянский экс-сенатор Марченко стал соучредителем новой партии
    Политика О главном
    Валентина Матвиенко высоко оценила развитие Брянщины
    Новости Общество
    «Бабкины внуки» из Брянска не впечатлили ведущего «России-1»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».

    «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».В Брянском УФАС России  31 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».

    Ростелеком новости
    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира

    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из ВладимираНа ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.

    РЖД новости
    На пяти железнодорожных вокзалах Брянского региона МЖД модернизируют пассажирскую инфраструктуру в 2020 году

    На пяти железнодорожных вокзалах Брянского региона МЖД модернизируют пассажирскую инфраструктуру в 2020 годуВ Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго проводили на заслуженный отдых старейших сотрудников

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное заместителю начальника оперативно – технологической службы Центра управления сетями (ЦУС) Андрею Николаевичу Патову и диспетчеру участка оперативно-технологического управления основной сетью (ЦУС) Александру Павловичу Ивасюку, которые уходят на заслуженный отдых. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.