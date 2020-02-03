Брянец вывез из супермаркета полную тележку неоплаченного товара
Полную тележку спиртного и продуктов вывез, не оплатив товар, из одного из брянских супермаркетов житель Большого Полпина 32 лет. Основной его улов, кроме выпивки, составили мясные и рыбные деликатесы. Всего он набрал товара на 6 тысяч рублей.
О краже работники магазина узнали, просмотрев записи камер видеонаблюдения. Затем они сообщили о случившемся в полицию.
Полицейские в течение двух дней вышли на подозреваемого. Тот оказался ранее судимым.
Мужчина обещает возместить ущерб, но от уголовной ответственности за кражу это его не спасет.
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