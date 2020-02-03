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На Брянске-Орловском сошел с рельсов вагон

Опубликовано Сегодня, 09:41

На станции Брянск-Орловский утром среды сошел с рельсов вагон пригородного поезда, который маневрировал на станции. Пассажиров в вагонах во время ЧП не было.

Вагон быстро вернули на рельсы. На время работ проходящие поезда пришлось пустить через станцию Брянск-Северный.

Из-за инцидента три поезда, следовавших через Брянск, выбились из графика.

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