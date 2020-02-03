На проспекте Станке Димитрова столкнулись две машины

На проезде Станке Димитрова утром среды столкнулись два легковых автомобиля. Минимум один из них получил ощутимые повреждения.

ДТП, по предположению очевидца, рассказавшего о нем в соцсетях, случилось из-за несоблюдения одним из водителей дистанции.

Официальных данных о причинах аварии и возможных пострадавших пока нет.

Во вторник на Советской улице в Брянске автоледи, управлявшая иномаркой, врезалась в ограждение, отделяющее проезжую часть от тротуара, недалеко от здания ГИБДД.