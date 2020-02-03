Возле завода Литий столкнулись две легковых машины

Два легковых автомобиля столкнулись в среду в Фокинском районе Брянска на Московском проспекте недалеко от завода Литий.

Машины получили повреждения, на место аварии прибыли полицейские, спасатели и бригада скорой помощи. Однако пострадавших, по данным регионального управления МЧС, нет.

Официальные причины ДТП пока не озвучены.

Ранее мы сообщили, что в среду на проспекте Станке Димитрова столкнулись две машины. По предварительной версии очевидцев, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.