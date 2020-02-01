Пропавшего пенсионера из Брянского района нашли мертвым

Поиски пенсионера, пропавшего осенью в Брянском районе, не увенчались успехам. Волонтерам удалось обнаружить только тело пожилого мужчины.

Причина смерти не сообщается, есть только информация, что он погиб.

Анатолий Стешин 65 лет ушел из дома и не вернулся 28 октября прошлого года. С тех пор на связь с родственниками он не выходил. Волонтеры из отряда «Лиза Аллерт» искали его больше трех месяцев. Мужчина хромал на левую ногу и не разговаривал.