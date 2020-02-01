Железнодорожники выясняют, почему сошел с рельсов вагон на Брянске-Орловском

Московская железная дорога создала комисиию, чтобы выяснить, почему утром среды на станции Брянск-Орловский сошел с редьсов вагон. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Ранее мы сообщили, что инцидент произошел утром вторника. С рельсов сошел вагон пустого пригородного поезда, который перегоняли с одного пути на другой. Из-за этого пришлось на время, пока железнодорожники вернули колесную пару на рельсы, пустить поезда в обход и задержать три электрички. ЧП случилось как раз в то время, когда жители региона едут электричками в Брянск на работу.