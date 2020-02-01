Брянского врача будут судить за взятку

Судьбу смоленской крепости и музея Гагарина обсудили в Москве. Реставрацию и музеефикацию Смоленской крепостной стены, а также перспективы создания на базе объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина федерального музейного комплекса губернатор Алексей Островский обсудил в столице со статс-секретарем – заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

Объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по ипотечной программе с государственной поддержкой для семей с детьми, по итогам 2019 года составил 1,39 млрд рублей. Банк запустил программу семейной ипотеки в июле 2019 года. – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Сколько в регионе «Полей Памяти» и как пройдёт «Бессмертный полк»? Памятные акции к 75-летию Победы, работу поисковиков и вопросы сохранения мемориалов обсудили на очередном заседании областного оргкомитета проекта «Никто не забыт».

Московская железная дорога ежегодно снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду. В 2020 году планируется выполнить работы по устройству шумозащитных экранов в подмосковном г. Ступино и на участке Усовской ветки Белорусского направления МЖД.ойны.

Что будет с эколого-биологическим центром, прогимназией и «Орлёнком»? На какой стадии находится строительство «юбилейных» объектов, работа над которыми ещё не завершена? Когда их достроят? Гарантируют ли строители, что на этот раз успеют в срок?

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самыми дешевыми ипотечными предложениями, согласно рейтингу, подготовленному порталом Сравни.ру. Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки.

Ранее мы сообщили , что в Унече суд оштрафовал на 200 тысяч рублей студента местного вуза за попытку купить диплом. Осужденный пытался оспорить это решение в областном суде, но тот оставил решение райсуда в силе.

По версии обвинения, медик получил в общей сложности 67 тысяч рублей от девяти брянцев, которым оформил фмктивные справки об инвалидности.

Прокуратура Володарского района Брянска передала в суд дело по обвинению во взяточничестве врача Главного бюро медико-социальной экспертизы. Обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.

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