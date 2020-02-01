В Брянске ГИБДД оштрафовала водителя за нарушение порядка движения по полосам

Водителю Киа Рио, который в начале декабря прошлого года нарушил порядок движения по полосам на улице Авиационной в Брянске, оштрафовали на 500 рублей.

Найти и наказать нарушителя инспекторам ГИБДД помогла видеозапись инцидента, выложенная в интернет.

Ранее мы сообщали, что в Брянске инспекторы ГИБДД с помощью записи видеорегистратора оштрафовали водителя Дэу Матиз, проехавшего на красный свет.