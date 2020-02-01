В Брянске внедорожник столкнулся с троллейбусом
Троллейбус и внедорожник притерлись друг к другу днем среды на Городищенском повороте в Брянске. Об инциденте рассказали очевидцы в онлайн-сообществе «Подслушано в Брянск» в социальной сети ВКонтакте.
Пострадавших в аварии нет, причины выясняют на месте инспекторы ГИБДД.
Ранее мы сообщили, что в Брянске оштрафовали на 500 рублей водителя Киа Рио за то, что в начале декабря он нарушил правил движения по полосам на улице Авиационной. Найти и наказать нарушителя помогла запись инцидента, выложенная в интернет.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 31 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное заместителю начальника оперативно – технологической службы Центра управления сетями (ЦУС) Андрею Николаевичу Патову и диспетчеру участка оперативно-технологического управления основной сетью (ЦУС) Александру Павловичу Ивасюку, которые уходят на заслуженный отдых.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.