В Брянске внедорожник столкнулся с троллейбусом

Троллейбус и внедорожник притерлись друг к другу днем среды на Городищенском повороте в Брянске. Об инциденте рассказали очевидцы в онлайн-сообществе «Подслушано в Брянск» в социальной сети ВКонтакте.

Пострадавших в аварии нет, причины выясняют на месте инспекторы ГИБДД.

Ранее мы сообщили, что в Брянске оштрафовали на 500 рублей водителя Киа Рио за то, что в начале декабря он нарушил правил движения по полосам на улице Авиационной. Найти и наказать нарушителя помогла запись инцидента, выложенная в интернет.