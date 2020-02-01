В Брянске будут судить за мошенничество топ-менеджера из локомотивного депо

Транспортная прокуратура передает в суд дело бывшего зама начальника эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2. Ему инкриминируется покушение на мошенничество.

По версии обвинения, он запугал коллег якобы готовящейся полицейской проверкой на предприятие и убедил их собрать 150 тысяч рублей на улаживание этой проблемы. А собранные деньги планировал присвоить.

Когда обман вскрылся, обвиняемый лишился работы, а теперь и предстанет перед судом.

Ранее мы сообщили, что в Брянске было передано в суд дело в отношении врача Главного бюро медико-социальной экспертизы. Он обвиняется в торговле липовыми справками об инвалидности.