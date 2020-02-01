У площади Ленина в Брянске случилась крупная авария
В районе площади Ленмна в Брянска утром четверга столкнулись сразу три легковых автомобиля.
Об инциденте сразу рассказали в соцсетях очевидцы происшествия.
Официальной информации о причинах аварии и данных о пострадавших пока нет.
На днях мы рассказали о тройном ДТП, случившемся в минувшие выходные по дороге между Брянском и Новозыбковым в поселке Супонево. Первопричиной стала водитель иномарки, которая, не рассчитав дистанцию и скорость, въехала в машину, которая шла впереди, а та от удара зацепила шедшую впереди нее машину. За рулем всех трех машин сидели женщины. Пострадал ребенок, находившийся в одной из иномарок.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 31 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский в ходе рабочего визита в Воронеж проконтролировал ход строительства новой подстанции 110 кВ «Спутник», принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию новых цифровых объектов оперативно-технологического управления и комплексной безопасности, расположенных в Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областях и вместе с Губернатором Воронежской области Александром Гусевым открыл стилизованную опору линии электропередачи «Маяк».На строительной площадке подстанции «Спутник» Павлу Ливинскому доложили, что объект возводится в полном соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030» в кратчайшие сроки.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.