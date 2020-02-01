У площади Ленина в Брянске случилась крупная авария

В районе площади Ленмна в Брянска утром четверга столкнулись сразу три легковых автомобиля.

Об инциденте сразу рассказали в соцсетях очевидцы происшествия.

Официальной информации о причинах аварии и данных о пострадавших пока нет.

На днях мы рассказали о тройном ДТП, случившемся в минувшие выходные по дороге между Брянском и Новозыбковым в поселке Супонево. Первопричиной стала водитель иномарки, которая, не рассчитав дистанцию и скорость, въехала в машину, которая шла впереди, а та от удара зацепила шедшую впереди нее машину. За рулем всех трех машин сидели женщины. Пострадал ребенок, находившийся в одной из иномарок.