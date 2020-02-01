Брянские таможенники не пустили в регион замороженных сверчков из Белоруссии

Брянские таможенники, остановив для проверки машину с белорусскими номерами на трассе Сураж — Костюковичи, нашли в багажнике 24 двадцатикилограммовые коробки с замороженными сверчками общим весом почти полтонны.

Поскольку сопрводительных документов и маркировки груза не было, таможенники изъяли его и передали специалистам Россельхознадзора, а те отправили сверчков на ветсанутильзавод в Унечу.

Незадачливого контрабандиста теперь ждет штраф.