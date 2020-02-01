Брянцы сдали в ГИБДД шестерых любителей пьяной езды

11 заявлений брянцев на водителей, находяшихся за рулем под мухой, поступило с начала года в дежурную часть ГИБДД по Брянску.

При отработке шести из них инспекторы ГИБДД нашли подтверждение фактов пьяной езды и составили на нарушителей протоколы.

Ранее мы сообщали, что инспекторы ГИБДД идетифицировали и нашли водителя, который 3 января ехал пьяным на внедорожнике УАЗ-Патриот по встречной полосе на Московском проспекте и путепроводе к вокзалу Брянск-1. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение права садиться за руль на срок до двух лет.