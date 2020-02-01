Топ-менеджеров Брянского казачьего института будут судить за взятки

Директору Брянского казачьего инвтитута инкриминируют получение от студентов 47 взяток на общую сумму 600 тысяч рублей.

По версии следствия, руководители вуза поставили на поток торговлю хорошими оценками на экзаменах.

Следствие закончено, оба фигуранта дела в ближайшее время предстанут перед судом.

Ранее мы сообщили, что в Брянске будут судить за взяточничество врача Главного бюро медико-социальной экспертизы. Он обвиняется в том, что за мзду выдвал справки об инвалидности.