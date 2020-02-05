В Климовском районе рыбак спас утопающего

В Климовском районе наградили за спасение утопающего жителя села Брахлов Евгения Ляха.

В конце января Евгений отправился на рыбалку на реку Снов. И с берега увидел односельчанина, который тонул в ледяной воде. Евгений помог ему выбраться на берег.

За спасение человека Евгению вручили благодарственное письмо от регионального ГУ МЧС и подарочный сертификат от администрации района.