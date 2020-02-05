В Брянске за ночь поймали 14 дрифтеров

Охоту на любителей ночного дрифта провели накануне инспекторы ГИБДД в Брянске.

Скрытые патрули работали на парковках крупных торговых центров во всех районах города.

Только за одну ночь в засады сотрудников ГИБДД попали 14 любителей опасного развлечения.

Ранее мы рассказали, что гламурная блогерша из Брянска, известная пользователям соцсетей как Мария К и неадекватная Маруся, посвятила дрифту на парковке один из роликов. А когда зрители обратили внимания, что девушка находилась за рулем непристегнутой, записала для них видеоответ, что ей это пока не нужно. Недавно Неадекватная Маруся опубликовала очередной эпатажный ролик, где снялась танцующей в окне движущегося автомобиля.