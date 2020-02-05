В Брянске за ночь поймали 14 дрифтеров
Охоту на любителей ночного дрифта провели накануне инспекторы ГИБДД в Брянске.
Скрытые патрули работали на парковках крупных торговых центров во всех районах города.
Только за одну ночь в засады сотрудников ГИБДД попали 14 любителей опасного развлечения.
Ранее мы рассказали, что гламурная блогерша из Брянска, известная пользователям соцсетей как Мария К и неадекватная Маруся, посвятила дрифту на парковке один из роликов. А когда зрители обратили внимания, что девушка находилась за рулем непристегнутой, записала для них видеоответ, что ей это пока не нужно. Недавно Неадекватная Маруся опубликовала очередной эпатажный ролик, где снялась танцующей в окне движущегося автомобиля.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кто проверит прибор учета?
В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
Сегодня, 6 февраля, в Москве под руководством генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игоря Маковского прошли сборы руководителей блока безопасности Обществ.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.