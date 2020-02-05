На Брянщине спустя 12 лет осудили нарушителя границы

На Брянщине суд вынес приговор гражданину Украины, который в 2008 году попал на территорию региона в обход пункта пропуска на украинской границе. Тогда нарушителю границы удалось скрыться от следствия.

За это время он успел сменить имя и фамилию и уже с новыми персональными данными попасть за решетку на территории России за убийство. В колонии его брянские правоохранители и нашли.

Теперь в дополнение к ранее вынесенному приговору ему придется провести в колонии еще восемь с половиной лет.