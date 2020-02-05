Пропавший в Брянске подросток нашелся живым

Брянский школьник из Фокинского района Витя Мороз 11 лет был найден живым и вернулся домой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Аллерт», организовавшие его поиски.

Мальчишка ущел из дома и не вернулся накануне.

Ранее мы сообщали, что в Брянске нашли тело пенсионера 65 лет из Брянского района, который ранее ушел из дома и не вернулся.