Активиста Малюту оштрафовали на 25 тысяч рублей за пикет в зашиту Коломейцева

Телеграм-канал «Брянский дневник» накануне сообщил, что задержанного в пятницу пикетчика, известного под псевдонимом Малюта, который выступал в защиту блогера и бизнесмена Александра Коломейцева, оштрафовали на 25 тысяч рублей.

«Пока семейка каломейцева развлекалась в Рояле,их дружок Малюта был оштрафован на 25 тысяч рублей за неподобающее поведение.Ну это один поход семейства в ресторан.Помогут оплатить штраф?», — пишет ведущий канала (авторские орфография и пунктуация сохранены).

О задержании полицией Малюты мы рассказали ранее. Видеоролики, запечатлевшие, как это происходило, вскоре после задержания опубликовал Телеграм-канал «Шумел сурово».

Коломейцев, являющийся фигурантом нескольких уголовных дел, в пятницу же записал ролик перед столичным институтом судебной психиатрии им. Сербского, куда был направлен для прохождения экспертизы. Ранее суд запретил Коломейцеву пользоваться интернетом. Но блогер заверяет, что только записал ролик, что ему не запрещено, а выкладывает запись в интернет его сын.