Активиста Малюту оштрафовали на 25 тысяч рублей за пикет в зашиту Коломейцева
Телеграм-канал «Брянский дневник» накануне сообщил, что задержанного в пятницу пикетчика, известного под псевдонимом Малюта, который выступал в защиту блогера и бизнесмена Александра Коломейцева, оштрафовали на 25 тысяч рублей.
«Пока семейка каломейцева развлекалась в Рояле,их дружок Малюта был оштрафован на 25 тысяч рублей за неподобающее поведение.Ну это один поход семейства в ресторан.Помогут оплатить штраф?», — пишет ведущий канала (авторские орфография и пунктуация сохранены).
О задержании полицией Малюты мы рассказали ранее. Видеоролики, запечатлевшие, как это происходило, вскоре после задержания опубликовал Телеграм-канал «Шумел сурово».
Коломейцев, являющийся фигурантом нескольких уголовных дел, в пятницу же записал ролик перед столичным институтом судебной психиатрии им. Сербского, куда был направлен для прохождения экспертизы. Ранее суд запретил Коломейцеву пользоваться интернетом. Но блогер заверяет, что только записал ролик, что ему не запрещено, а выкладывает запись в интернет его сын.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кто проверит прибор учета?
В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
Сегодня, 6 февраля, в Москве под руководством генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игоря Маковского прошли сборы руководителей блока безопасности Обществ.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.