Возле ТЦ «Бум-Сити» неизвестные устроили забег в нижнем белье

Вечером субботы неизвестные молодые люди устроили забег в одних трусах перед ТЦ «Бум-Сити».

Происходящее запечатлел на видео и выложил на Ютуб очевидец. На его вопрос, что за марафон, участники не ответили. Возможно, причиной было проигранное пари или просто желание развлечься.

Ранее несколько молодых людей устроили имитацию драки у касс гипермаркета «Лента». Очевидец, рассказавший об этом в соцсетях, утверждает, что поначалу поверил в натуральность происходящего, но вскоре заметил юношу, снимавшего происходящее на видео, и решил: видимо, очередные блогеры решили прославиться.