В Брянске любитель шумных вечеринок пытался поджечь квартиру соседки

Жительница Брянска поведала в соцсетях о конфликте с молодым соседом, любителем шумных поздних посиделок.

Женщина, которая живет в квартире с мужем и маленьким ребенком, не раз вызывала полицию. Но сосед по-прежнему устраивал шумные вечеринки, мешая спать жителям всех ближайший квартир.

На днях в окно женщине зашвырнули горящую тряпку. По ее словам, это работа шумного соседа и его друзей. Тряпки успели потушить, а приехавшие вместе с пожарными полицейские констатировали, что доказать причастность соседа к инциденту им будет трудно. В общем, классическая ситуация: звоните, когда вас убьют.

Женщина опасается, что сосед будет вредить ей и дальше, пользуясь безнаказанностью.